FESTIVAL FANTASIA DE MONTRÉAL 2017: le palmarès

Le palmarès du Festival Fantasia de Montréal, principale manifestation d'Amérique du Nord consacrée au cinéma de genre, a été dévoilé. C'est Pokot, le thriller écolo réalisé par la Polonaise Agnieszka Holland, qui a remporté le Grand Prix. Ce film succède à Dernier train pour Busan de Yeun Sang-Ho, vainqueur l'an passé. Pokot raconte l'histoire de Duszejko, une femme à la retraite qui mène une vie isolée dans un village montagneux situé à la frontière entre la Pologne et la République Tchèque. Une soir, elle découvre le cadavre de son voisin. Plusieurs hommes meurent d'une manière aussi mystérieuse. Tous étaient des piliers de la communauté, et tous étaient des chasseurs. Ces hommes ont-ils été tués par des animaux sauvages ? Retrouvez notre entretien avec Agnieszka Holland en cliquant ici.

Le prix de la mise en scène est allé au Thaïlandais Nattawut Poonpiriya pour son thriller estudiantin Bad Genius tandis que le prix du scénario a été remporté par l'ovni britannique Bitch de Marianna Palka dont nous vous parlions ici.

Les prix d'interprétation masculine et féminine ont respectivement été remportés par le Coréen Song Kang-Ho pour A Taxi Driver et l'Allemande Violetta Schurawlow pour Die Hölle.

A noter également le prix du meilleur film d'animation pour le Chinois Have a Nice Day de Liu Jian.

Retrouvez l'intégralité du palmarès en cliquant ici !

