BOX-OFFICE US: début mollasson pour Matthew McConaughey et "La Tour sombre" ?

Serpent de mer depuis des années, finalement lapidé par la critique américaine, La Tour sombre adapté de Stephen King devrait prendre la tête du box-office américain ce weekend. Mais ce ne serait pas un feu d'artifice selon les premières estimations. Le long métrage avec Matthew McConaughey et Idris Elba, produit pour 60 millions de dollars, devrait débuter entre 20 et 25 millions de dollars dans près de 2800 salles. Bien plus bas, le thriller Kidnap devrait être un énième bide pour Halle Berry outre-Atlantique. Distribué dans près de 2400 salles, ce film devrait rester sous la barre des 10 millions de dollars. Le box-office américain affiche des scores en baisse par rapport à la même période l'an passé.

Des chiffres plus précis seront disponibles dimanche en fin de journée.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !