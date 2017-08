THE FIRST LAP: gros plan sur le film coréen sélectionné à Locarno

Su-hyeon, professeur d’une école d’art privée, et Ji-young, contractuelle dans une petite entreprise de réseau, vivent ensemble depuis six ans. À sa grande surprise, Su-hyeon découvre que Ji-young a un retard de règles; il décide d’aller retrouver sa famille. Le couple se met donc en route pour Samcheok, à l’autre bout du pays, sur la côte Est...

Voici le pitch de The First Lap, second long métrage du Coréen Kim Dae-Hwan. Kim a été remarqué avec le plutôt prometteur End of Winter qui fut couronné au Festival de Busan. The First Lap est diffusé ce lundi dans la compétition Cinéastes du présent du Festival de Locarno. Retrouvez notre gros plan sur la sélection dans notre dossier spécial.

Des premières images de The First Lap ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !