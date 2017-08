BRAWL IN CELL BLOCK 99: 1eres images du thriller sélectionné à Toronto

Un ancien boxeur, devenu trafiquant de drogue, se retrouve en prison à la suite d'un deal qui a particulièrement mal tourné.

Voici le pitch de Brawl in Cell Block 99, un thriller présenté comme "sanglant" par l'Américain S. Craig Zahler. Il s'agit du second long métrage du cinéaste après le western cannibale Bone Tomahawk, Granx Prix au Festival de Gérardmer l'an passé. A l'affiche de Brawl in Cell Block 99: Vince Vaughn, Jennifer Carpenter et Don Johnson. Ce film est sera présenté à la rentrée au Festival de Toronto, dans la section Midnight Madness qui est dédiée au cinéma de genre.

Des premières images de Brawl in Cell Block 99 ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !