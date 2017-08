BOX-OFFICE US: "La Tour sombre" ne décolle pas, Kathryn Bigelow non plus

Comme l'annonçaient les premières estimations du weekend, La Tour sombre adapté de Stephen King a mollement hérité de la première place au box-office américain. Mais avec 19.5 millions de dollars, ce film avec Matthew McConaughey et Idris Elba, produit pour 60 millions de dollars, ne fait pas des débuts particulièrement brillants. Le thriller Kidnap avec Halle Berry démarre un peu moins mal que prévu avec 10.2 millions de dollars pour un budget de 20 millions. Du côté des sorties limitées, le thriller Wind River ne manque pas ses débuts avec une belle moyenne par copie: 164.167 dollars dans 4 salles seulement.

Parmi les anciennes sorties, Kathryn Bigelow ne reproduira pas avec Detroit le gros succès de Zero Dark Thirty. Après une sortie limitée le weekend passé, le film ne récolte que 7.2 millions de dollars ce weekend pour sa sortie élargie à 3000 écrans. Dunkerque de Christopher Nolan cumule 133.5 millions de dollars en 3 semaines et devrait a priori rester derrière Interstellar qui avait atteint les 188 millions en fin de carrière. Succès surprise de l'été, Girls Trip avec Queen Latifah en est désormais à 85.4 millions de dollars en 3e semaine. Cette comédie a été produite pour 19 millions.

