THELMA: une belle affiche pour le film fantastique de Joachim Trier

En Norvège, une jeune femme tombe amoureuse et se rend compte qu'elle possède des pouvoirs effrayants...

Voici le pitch de Thelma, le très attendu nouveau long métrage réalisé par le Norvégien Joachim Trier après Back Home et surtout Oslo 31 août. Ce film fantastique sera présenté à la rentrée au Festival de Toronto. Il sortira en France le 22 novembre.

Nous vous présentions la première bande annonce du film ici. C'est désormais une belle et mystérieuse première affiche qui a été dévoilée. Pour la découvrir ainsi que de nouvelles images, rendez-vous dans notre galerie !

