GOLIATH: gros plan sur le drame suisse en compétition à Locarno

Des gestes tendres, des regards passionnés: dans leur modeste deux-pièces de banlieue, David et Jessy vivent déconnectés du monde. Leur amour est mis à l’épreuve lorsque Jessy tombe enceinte accidentellement. David est pris de panique à l’idée de devenir père. Lorsqu’ils se font agresser dans le tram quelques jours plus tard et qu’il ne parvient pas à protéger son amie, sa peur de ne pas être à la hauteur en tant qu’homme se renforce. Désespéré, il commence à s’injecter des stéroïdes anabolisants et se lance dans un programme de musculation extrême. Avec ses nouveaux muscles, il se sent d’abord puissant et souverain. Mais les anabolisants ont vite des effets secondaires. David commence a avoir un comportement agressif et implusif, jusqu’à devenir une menace pour son amie et pour l’enfant à naître...

Voici le pitch de Goliath, nouveau long métrage du réalisateur suisse Dominik Locher. Ce film est diffusé ce mardi en compétition au Festival de Locarno. Retrouvez notre gros plan sur la sélection dans notre dossier spécial.

Des premières images de Goliath ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !