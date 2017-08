ETRANGE FESTIVAL 2017: les premiers titres annoncés !

La 23e édition de l’Étrange Festival se déroulera du 6 au 17 septembre, au Forum des Images à Paris. Des premiers titres de la sélection 2017 ont été dévoilés.

En compétition, on découvrira le film d'horreur canadien Replace co-écrit par Richard Stanley, et dont nous vous parlions ici, Les garçons sauvages, premier long de Bertrand Mandico, l'ovni Kuso de Flying Lotus dont on parle beaucoup depuis Sundance ou la comédie horrifique taïwanaise Mon Mon Mon Monsters de Giddens Ko.

La section Nouveaux talents mettra entre autres à l'honneur le slasher Game of Death des Québécois Sébastien Landry et Laurence Morais-Lagace et le Belge déjanté Spit’n Split de Jérôme Vandewattyne.

Catégorie Mondovision, on pourra voir le thriller coréen The Villainess de Jung Byung-Gil ainsi que Kodoku : Meatball machine 2, nouvelle dinguerie de Yoshihiro Nishimura.

Dans la section documentaire, ont été annoncés Liberation Day de Morten Traavik & Ugis Olte, sur la visite d'un groupe de rock en Corée du nord, et Ni juge ni soumise de Yves Hinant & Jean Libon, qui se sont auparavant illustrés sur l'émission Strip-tease, et qui retrouvent ici l'une des personnalités apparues dans l'émission culte.

Un premier focus a été dévoilé: l'Espagnol Alex de la Iglesia aura droit à une rétro avec présentation notamment de son inédit Pris au piège !. Un programme spécial intitulé Sitges a 50 ans ! sera composé de 5 films et un programme de courts. Enfin, une séance performance est annoncée autour de Tom de Pekin (créateur entre autres de l'affiche de L'Inconnu du lac).

80 films (avant premières, classiques ou pépites rares) seront au menu cette année. Le reste du programme sera annoncé ultérieurement.

