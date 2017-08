LUCY & DESI: Cate Blanchett dans la peau de Lucille Ball pour Aaron Sorkin

C'est un projet dont on parle depuis deux ans - ou plutôt dont on parlait et qu'on avait un peu oublié. La star australienne Cate Blanchett va incarner Lucille Ball à l'écran, dans un film intitulé Lucy & Desi. Très populaire outre-Atlantique (et un peu moins connue chez nous), Lucille Ball était essentiellement une actrice de comédies et s'est illustrée notamment dans Dance, Girl, Dance de Dorothy Arzner, Des filles disparaissent de Douglas Sirk, La Roulotte du plaisir de Vincente Minnelli, Les Tiens, les miens, le nôtre de Melville Shavelson, Voulez-vous pêcher avec moi ? de Melvin Frank ou la série télévisée I Love Lucy.

Lucy & Desi sera écrit par Aaron Sorkin, le scénariste entre autres de The Social Network. Ce long métrage se concentrerait plus particulièrement sur sa romance tumultueuse avec Desi Arnaz, qui fut également son partenaire dans la série télévisée I Love Lucy. Le réalisateur de ce film n'est pas encore connu, ni l'acteur qui incarnera Desi Arnaz.

Cate Blanchett fait une apparition dans Song to Song de Terrence Malick, actuellement à l'affiche. On la verra bientôt, dans un autre registre, à l'affiche de Thor: Ragnarök de Taika Waititi et Ocean's Eight de Gary Ross.

