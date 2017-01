BITCH: premières images du film au pitch totalement fou sélectionné à Sundance

Jill, une femme au foyer au bout du rouleau, craque sous la pression d'un quotidien désespérant. Elle commence alors à se comporter comme un chien méchant...

Voici le pitch pas banal de Bitch, réalisé par la Britannique Marianna Palka qui joue également le rôle principal de ce long métrage. Bitch est présenté cette semaine au Festival de Sundance, dans la section Midnight dédiée au cinéma de genre. Découvrez des premières images de ce long métrage dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !