GULDBAGGEN AWARDS 2017: le palmarès des Oscars suédois

Le palmarès de la cérémonie des Guldbaggen Awards, l'équivalent suédois des Oscars, a été dévoilé hier soir. C'est The Giant, l'ovni de Johannes Nyholm qui a été sacré meilleur film. Il succède au Lendemain de Magnus von Horn, vainqueur l'an passé. Il remporte également le prix du meilleur scénario et des meilleurs maquillages. Ce long métrage figure dans notre sélection des inédits qui méritent de sortir au cinéma en France. Retrouvez la bande annonce et notre critique du film en cliquant ici.

Le prix du meilleur réalisateur est allé à Goran Kapetanovic pour le drame Min Faster i Sarajevo, le prix de la meilleure actrice a récompensé Maria Sundbom pour le thriller Flickan tandis que le prix du meilleur acteur a été décerné à Anders Mossling pour le drame Yarden.

A noter que le brillant 6A de Peter Modestij (lire notre entretien) a remporté le prix du meilleur court métrage (malgré sa durée de 1h01). Ce film figure également dans notre sélection des inédits qui méritent de sortir au cinéma en France.

Pour retrouver le palmarès complet, cliquez ici !

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !