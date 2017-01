OSCARS 2017: les nominations

Les nominations des prochains Oscars viennent d'être dévoilées ! A noter le record historique égalé par La La Land qui obtient 14 nominations, ou encore la citation d'Isabelle Huppert en meilleure actrice.

Découvrez les nommés ci-dessous.

Meilleur film

"Comancheria"

"Fences"

"Les Figures de l'ombre"

"La La Land"

"Lion"

"Manchester by the Sea"

"Moonlight"

"Premier Contact"

"Tu ne tueras point"

Meilleur réalisateur

Denis Villeneuve, "Premier contact"

Mel Gibson, "Tu ne tueras point"

Damien Chazelle, "La La Land"

Kenneth Lonergan, "Manchester by the Sea"

Barry Jenkins, "Moonlight"

Meilleure actrice

Isabelle Huppert, "Elle"

Ruth Negga, "Loving"

Natalie Portman, "Jackie"

Emma Stone, "La La Land"

Meryl Streep, "Florence Foster Jenkins"

Meilleur acteur

Casey Affleck, "Manchester by the Sea"

Andrew Garfield, "Tu ne tueras point"

Ryan Gosling, "La La Land"

Viggo Mortensen, "Captain Fantastic"

Denzel Washington, "Fences"

Meilleur second rôle féminin

Viola Davis, "Fences"

Naomi Harris, "Moonlight"

Nicole Kidman, "Lion"

Octavia Spencer, "Les Figures de l'ombre"

Michelle Williams, "Manchester by the Sea"

Meilleur second rôle masculin

Mahershala Ali, "Moonlight"

Jeff Bridges, "Comancheria"

Lucas Hedges, "Manchester by the Sea"

Dev Patel, "Lion"

Michael Shannon, "Nocturnal Animals"

Meilleur scénario original

"Comancheria"

"La La Land"

"The Lobster"

"Manchester by the Sea"

"20th Century Women"

Meilleur scénario adapté

"Premier contact"

"Fences"

"Les Figures de l'ombre"

"Lion"

"Moonlight"

Meilleur film d'animation

"Kubo et l'armure magique"

"Vaiana, la légende du bout du monde"

"Ma vie de courgette"

"La Tortue rouge"

"Zootopie"

Meilleur film documentaire

"Fuocoammare, par-delà Lampedusa"

"I Am Not Your Negro"

"Life, Animated"

"O.J.: Made in America"

"13th"

Meilleur film en langue étrangère

"Land of Mine" (Danemark)

"A Man Called Ove" (Suède)

"Le Client" (Iran)

"Tanna" (Australie)

"Toni Erdmann" (Allemagne)

Meilleure musique de film

"Jackie"

"La La Land"

"Lion"

"Moonlight"

"Passengers"

Meilleure chanson originale

"Audition (The Fools Who Dream)", "La La Land"

"Can't Stop the Feeling!", "Les Trolls"

"City of Stars", "La La Land"

"The Empty Chair", "Jim: The James Foley Story"

"How Far I'll Go", "Vaiana, la légende du bout du monde"

Meilleure photographie

"Premier contact"

"La La Land"

"Lion"

"Moonlight"

"Silence"

Meilleur montage

"La La Land"

"Premier contact"

"Tu ne tueras point"

"Comancheria"

"Moonlight"

Meilleurs effets visuels

"Deepwater Horizon"

"Doctor Strange"

"Le Livre de la Jungle"

"Kubo et l'armure magique"

"Rogue One: A Star Wars Story"

Meilleurs décors

"Premier contact"

"Les Animaux fantastiques"

"Avé, César!"

"La La Land"

"Passengers"

Meilleurs costumes

"Alliés"

"Les Animaux fantastiques"

"Florence Foster Jenkins"

"Jackie"

"La La Land"

Meilleurs maquillages et coiffures

"A Man Called Ove"

"Star Trek Beyond"

"Suicide Squad"

Meilleur montage sonore

"Premier contact"

"Deepwater Horizon"

"Tu ne tueras point"

"La La Land"

"Sully"

Meilleur son

"Premier contact"

"Tu ne tueras point"

"La La Land"

"Rogue One: A Star Wars Story"

"13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi"

Meilleur court métrage de fiction

"Ennemis intérieurs"

"La Femme et le TGV"

"Silent Nights"

"Sing"

"Timecode"

Meilleur court métrage documentaire

"Extremis"

"4.1 Miles"

"Joe's Violin"

"Watani: My Homeland"

"The White Helmets"

