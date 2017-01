BEACH RATS: premières images du nouveau Eliza Hittman sélectionné à Sundance

Frankie, un garçon paumé vivant à la périphérie de Brooklyn, passe un été merdique. Entre son père mourant et sa mère qui essaie de lui trouver une copine, Frankie échappe à l'ennui de sa vie en causant des embrouilles avec ses amis délinquants et en flirtant avec des hommes plus âges sur internet...

Voici le pitch de Beach Rats, le nouveau long métrage de l'Américaine Eliza Hittman. On avait remarqué la cinéaste avec son singulier récit d'apprentissage It Felt Like Love. Elle figure dans la compétition américaine du Festival de Sundance. Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

