FESTIVAL DE SUNDANCE 2017: la compétition américaine en images

Le Festival de Sundance débute ce jeudi 19 janvier et se déroulera jusqu'au 29 janvier dans l'Utah, aux Etats-Unis. Ce grand rendez-vous du cinéma américain indépendant a comme plat principal une compétition constituée de 16 longs métrages. L'an passé, c'est The Birth of a Nation de Nate Parker qui avait été couronné. Quel sera le gagnant de cette 33e édition ?

Parmi les prétendants, citons les nouveaux films de Alex Ross Perry, Eliza Hittman ou le premier long métrage de l'acteur Macon Blair. Découvrez en images les 16 prétendants dans notre galerie.

