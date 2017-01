ON THE BEACH AT NIGHT ALONE: premières images du Hong Sang-Soo en compétition à la Berlinale

Nous vous parlions il y a quelque jours du nouveau beau film signé Hong Sang-Soo, intitulé Yourself and Yours, qui sortira le 1er février en France. Le stakhanoviste coréen a déjà terminé un autre film, qui sera lui projeté en compétition de la prochaine Berlinale.

Ce long métrage s'intitule On the Beach at Night Alone. Son pitch est encore inconnu, mais on sait qu'il met en scène l'actrice Kim Min-Hee, qui s'est illustrée brillamment chez le cinéaste dans Un jour avec, un jour sans. 2016 fut une année faste pour Kim qui était également à l'affiche de Mademoiselle de Park Chan-Wook. Des premières images de On the Beach at Night Alone ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

La Berlinale aura lieu du 9 au 19 février et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

Source: Berlinale

Pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens consacrés à la Berlinale, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !