Le peintre Youngsoo apprend que sa petite amie Minjung a bu un verre avec un homme et s’est battue avec lui. Le couple se dispute et Minjung s'en va, déclarant qu'il est préférable qu’ils ne se voient plus pendant un certain temps. Le lendemain, Youngsoo part à sa recherche, en vain. Pendant ce temps, Minjung (ou des femmes qui lui ressemblent) rencontre d’autres hommes...

Voici le pitch de Yourself and Yours, le dernier long métrage en date du cinéaste coréen Hong Sang-Soo. Hong Sang-Soo a reçu le prix de la mise en scène au dernier Festival de San Sebastian pour ce long métrage qui sortira en salles le 1er février. Notre critique sera bientôt en ligne. En attendant, découvrez la bande annonce du film en cliquant ci-dessus.

Hong Sang-Soo n'a pas cessé de tourner et a déjà terminé (au moins) un autre film, On the Beach at Night Alone avec Kim Min-Hee, qui figure en compétition de la prochaine Berlinale.

