Nous vous en parlions le mois dernier: Manifesto est une création du réalisateur et plasticien allemand Julian Rosefeldt. Ce film est à l'origine une installation, et celle-ci met en scène l'actrice australienne Cate Blanchett dans de multiples rôles.

Manifesto se veut un hommage aux grands manifestes artistiques du 20e siècle, des dadaïstes aux futuristes en passant par des artistes tels que Lars Von Trier ou Jim Jarmusch. Le film au centre de cette installation fera l'objet d'une séance hors compétition au Festival de Sundance, qui aura lieu du 19 au 29 janvier 2017. Une étonnante première bande annonce a été mise en ligne. Découvrez-la en cliquant ci-dessus...

