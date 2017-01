Kyoko, star de la mode, s’ennuie dans son appartement. Alors qu’elle attend Watanabe, une rédactrice en chef chargée de l’interviewer, elle commence à dominer et humilier son assistante personnelle. Mais les rôles vont peu à peu s’inverser. À moins que tout ça ne soit fictif ?

Antiporno est le dernier film en date du stakhanoviste japonais Sono Sion (lire notre entretien). Ce film fait partie d'un hommage initié par la Nikkatsu au genre du roman prono. Il a été dévoilé en avant première lors de l’Étrange Festival, et sort ce mois-ci au Japon, en espérant bientôt le voir tourner en France. Découvrez sa bande annonce à la fois dingo et chatoyante en cliquant ci-dessus !

