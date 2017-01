BERLINALE 2017: des nouveaux films en compétition + hors compétition dévoilés

Après 10 premiers titres dévoilés le mois dernier (+ le film d'ouverture qui figurera en compétition), de nouveaux films en compétition à la Berlinale ont été annoncés. Les longs métrages retenus: les nouveaux films du Coréen Hong Sang-Soo On the Beach at Night Alone avec Kim Min-Hee (Mademoiselle, Un jour avec, un jour sans), du Japonais Sabu (Miss Zombie, Chasuke's Journey) Mr Long avec Chang Chen, de l'Allemand Volker Schlöndorff Return to Montauk avec Nina Hoss, de son compatriote Thomas Arslan (Gold) Helle Nächte avec Georg Friedrich, du Brésilien Marcelo Gomes Joaquim ou encore de l'Autrichien Josef Hader qui signe son premier film avec Wilde Maus.

Hors compétition ont été annoncés Logan de l'Américain James Mangold avec Hugh Jackman, T2 Trainspotting du Britannique Danny Boyle avec Ewan McGregor et Robert Carlyle, Viceroy’s House de la Britannique Gurinder Chadha avec Gillian Anderson et El Bar de l'Espagnol Alex de la Iglesia.

In Zeiten des abnehmenden Lichts de l'Allemand Matti Geschonneck et Masaryk du Tchèque Julius Sevcík ont été ajouté en section Berlinale Special.

La compétition sera complétée prochainement. La Berlinale sera à suivre du 9 au 19 février en direct sur FilmDeCulte.

Source Berlinale

