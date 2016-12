BERLINALE 2017 : une partie de la compétition + films hors compétition dévoilés

La Berlinale se dévoile peu à peu. 10 premiers films retenus en compétition viennent d'être dévoilés ainsi que 3 films présentés hors compétition.

Compétition : - A teströl és a lélekröl (On Body and Soul) de Ildiko Enyedi (Hongrie)

- Ana, mon amour de Călin Peter Netzer (Roumanie / Allemagne / France)

- Beuys documentaire d'Andres Veiel (Allemagne) - Colo de Teresa Villaverde (Portugal/France)

- The Dinner d'Oren Moverman (USA)

- Félicité d'Alain Gomis (France/Sénégal/Belgique/Allemagne/Liban)

- The Party de Sally Potter (Grande Bretagne)

-Pokot (Spoor) d'Agnieszka Holland (Pologne/Alllemagne/Rép. Tchèque/ Suède/ Slovaquie)

- Toivon tuolla puolen (The Other Side of Hope) d'Aki Kaurimäski (Finlande)

- Una Mujer Fantástica de Sebastián Lelio (Chili/Allemagne/USA/ Espagne)

Hors compétition : - La Reina de España (The Queen of Spain) de Fernando Trueba (Espagne)

- Le jeune Karl Marx de Raoul Peck (France/Allemagne/Belgique)

- Últimos días en La Habana (Last Days in Havana) de Fernando Pérez (Cuba/Espagne)

Le reste de la sélection sera dévoilé ultérieurement. Paul Verhoeven présidera le jury compétition. La Berlinale aura lieu du 09 au 19 février et sera à suivre sur FilmDeCulte.

Source : Berlinale

