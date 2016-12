FESTIVAL DE GERARDMER 2017 : l'affiche officielle + le président du jury

L'affiche de la 24e édition du Festival de Gérardmer vient d'être dévoilée. Découvrez-la dans notre galerie !

Le président du jury vient également d'être annoncé. Il s'agit de Jean-Paul Rouve. Sa tâche sera de trouver un successeur au vainqueur de l'an passé, Bone Tomahawk de S. Craig Zahler.

Le Festival du Film Fantastique de Gérardmer aura lieu du 25 au 29 janvier 2017. Il sera à suivre comme chaque année en direct sur FilmDeCulte. La sélection sera annoncée courant 2017.

