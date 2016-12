OSCARS 2017: la présélection des films en langue étrangère réduite à 9 titres

Ils étaient 89 sur la ligne de départ, ils ne sont désormais plus que 9.

Parmi les favoris, Toni Erdmann pour l'Allemagne, Le Client pour l'Iran, Ma vie de Courgette pour la Suisse, Land of Mine pour le Danemark voire Juste la fin du monde pour le Canada ont passé le premier tour de la sélection pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Ils sont accompagnés de surprises comme le Norvégien The King's Choice (mais les votants ne savent pas dire non dès lors qu'une couronne passe dans le champ), le Suédois Mr Ove (la Scandinavie est toujours bien cotée aux Oscars), l'Australien Tanna et le Russe Paradis.

La liste des exclus, comme pratiquement tous les ans, est plus prestigieuse, avec l'absence notamment de Elle pour la France, Julieta pour l'Espagne, Under the Shadow pour le Royaume-Uni, Neruda pour le Chili, Fuocoammare pour l'Italie ou encore Desierto pour le Mexique. On ne parle pas de l'Asie puisque, hors Farhadi, les votants ne semblent même pas se donner le mal de regarder les candidats du continent. Le Brésil qui, pour des raisons politiques, a envoyé cette année un film de seconde zone après avoir refusé de choisir Aquarius (ce qui avait entrainé le forfait d'autres candidats potentiels), est également éliminé.

Les 5 nommés seront dévoilés le 24 janvier.

