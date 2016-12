XX: nouvelles images de l'anthologie horrifique féminine sélectionnée à Sundance

C'est un projet en préparation depuis quelques années: XX est une anthologie horrifique dont les différents segments ont tous été réalisés par des femmes. "L'horreur a tant de fois réduit des jeunes femmes à des objets. On a pensé qu'il était temps d'avoir une autre approche pour effrayer le public et de laisser se faire entendre une voix féminine", commente son producteur Todd Brown. Ces courts seront réalisés par Karyn Kusama (Girlfight, Jennifer's Body, The Invitation), Annie Clark (plus connue sous son nom de scène, St Vincent), Roxanne Benjamin (Southbound) et Jovanka Vuckovic (auteure spécialisée dans le cinéma d'horreur).

The XX sera dévoilé en première mondiale lors du prochain Festival de Sundance, dans la section Midnight consacrée au cinéma de genre (et plus particulièrement au cinéma fantastique/horrifique). Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !