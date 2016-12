78/52: gros plan sur un intrigant documentaire sélectionné à Sundance

78/52 est un long métrage réalisé par l'Américain Alexandre Philippe. Ce documentaire est dédié à l'une des scènes les plus iconiques de l'histoire du cinéma : celle de la douche de Psychose d'Alfred Hitchcock. Ce documentaire explorera cette scène de meurtre qui a changé l'Histoire du cinéma. 78/52 sera dévoilé en première mondiale lors du prochain Festival de Sundance, dans la section Midnight consacrée au cinéma de genre (et plus particulièrement au cinéma fantastique/horrifique). Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

