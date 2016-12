SIDNEY HALL: premières images du film avec Elle Fanning sélectionné à Sundance

En l'espace de 12 ans, à trois époques de sa vie, Sidney Hall tombe amoureuse, écrit le livre d'une génération et disparaît sans laisser de trace.

Second long métrage de l'Américain Shawn Christensen, Sidney Hall sera projeté hors compétition lors du prochain Festival de Sundance. Le rôle principal sera joué par Elle Fanning. Dévouvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

Elle Fanning, qui s'est illustrée cette année de The Neon Demon, sera prochainement à l'affiche de How to Talk to Girls at Parties de John Cameron Mitchell, A Storm in the Stars de Haifaa Al-Mansour ou encore The Beguiled de Sofia Coppola.

