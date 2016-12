FORUM DES IMAGES: le programme du cycle « Home Sweet Home »

Du 14 décembre 2016 au 15 janvier 2017 aura lieu au Forum des Images, à Paris, le cycle intitulé Home Sweet Home. En une trentaine de films, ce programme explore la maison au cinéma. «Machine à habiter comme à émouvoir*, la maison est à la fois personnage et décor, se prêtant à merveille aux représentations mentales d’univers tour à tour rassurants ou inquiétants autant qu’au déploiement romanesque».

Ce cycle s'ouvre par le chef d’œuvre de Jack Clayton, Les Innocents avec Deborah Kerr. De quoi lancer ce programme qui fait effectivement la part belle au cinéma d'horreur, avec notamment les projections de Poltergeist de Tobe Hooper, Les Autres d'Alejandro Amenabar, Psychose d'Alfred Hitchcock ou Shining de Stanley Kubrick. Des films de séquestration seront également au menu, comme l'excellent L'Obsédé de William Wyler avec Terrence Stamp. Et parmi les séances idéales de Noël, citons Le Chant du Missouri de Vincente Minnelli ou Autant en emporte le vent de Victor Fleming.

Toutes les infos ici !

