PIFFF 2016 : Le Palmarès

La nouvelle édition du PIFFF s'est achevée et son palmarès a été dévoilé. Découvrez-le ci-dessous !

Œil d'or du meilleur film

GRAVE - Julia Ducournau

Prix Ciné+ Frisson

GRAVE – Julia Ducournau

Œil d'or du court métrage Français

POSPY – Julien Homsyt

Œil d'or du court métrage international

CURVE – Tim Egan

Prix du jury du meilleur court métrage Français

MARGAUX – Joséphine Hopkins, Rémy Barba et Joseph Bouquin

Prix spécial Ciné + Frissons du meilleur court métrage Français

DENOMINATEUR COMMUN – Quentin Lecocq

