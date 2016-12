I AM NOT YOUR NEGRO: gros plan sur un doc consacré aux tensions raciales aux Etats-Unis

Réalisé à partir d'un script inachevé de l'auteur américain James Baldwin, I Am Not Your Negro est un documentaire qui a été dévoilé lors du dernier Festival de Toronto où il a reçu le prix du public.

C'est le cinéaste haïtien Raoul Peck (Lumumba) qui a dirigé ce documentaire qui retrace une histoire des tensions raciales aux Etats-Unis. Samuel L. Jackson assure la voix-off de ce long métrage qui vient d'être sacré meilleur documentaire lors des Prix de la Critique de Los Angeles. Découvrez des premières images de I Am Not Your Negro dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !