BOX-OFFICE FRANCE: ''Vaiana'' plus fort que ''La Reine des neiges''

Vaiana, la légende du bout du monde a pris un très bon démarrage au box-office français de la semaine. Avec 1.073.991 entrées dans 727 salles, le film fait encore mieux que La Reine des neiges qui avait attiré 862.291 spectateurs lors de sa première semaine d'exploitation. Clint Eastwood signe un nouveau succès avec Sully. Après les 3 millions d'entrées de American Sniper, le film avec Tom Hanks réussit ses débuts avec 505.048 entrées dans 480 salles. Démarrage timide en revanche pour Oppression, le film d'horreur avec Naomi Watts qui n'attire que 56.727 spectateurs dans 175 salles.

Du côté des anciennes sorties, le film d'animation Ma vie de Courgette se maintient bien malgré sa perte de 77 écrans. Le long métrage ne recule que de 26.2% et cumule 567.896 entrées en 7 semaines. Mademoiselle de Park Chan-Wook se dirige lui vers un record pour un film coréen (non tourné en anglais, comme Snowpiercer) en battant celui détenu depuis... cet été par Dernier train pour Busan. Le film en est à 257.800 spectateurs et peut viser les 300.000 entrées.

Source

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !