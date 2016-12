BERLINALE 2017: et le président du jury est...

Le Président du jury compétition de la Berlinale 2017 a été dévoilé. Il s'agit du réalisateur néerlandais Paul Verhoeven. Il succède ainsi à l'actrice américaine Meryl Streep.

Paul Verhoeven avait été accueilli à la Berlinale en 2013 au Berlinale Talent Campus (appelé aujourd'hui Berlinale Talents). Il y a animé le panel "Follow Your Instincts: Filmmaking According to Paul Verhoeven" dans lequel il livrait ses méthodes de travail ainsi que son point de vue sur la production aux Etats-Unis et en Europe.

Après plusieurs films remarqués aux Pays-Bas (Turkish Delights), il s'installe aux États-Unis où il réalise une grande partie de sa filmographie. Il est célèbre pour avoir tourné des films à grosse production provocateurs et violents (RoboCop, Total Recall, Starship Troopers) ou bien érotiques et sulfureux (Basic Instinct, Showgirls). Il revient aux Pays-Bas en 2006 avec "Black Book".

En 2007, il se tourne vers l'écriture et fait son grand retour au cinéma en 2016 avec "Elle", mettant en scène Isabelle Huppert dans le rôle d'une femme dont la vie bascule lorsqu’elle est agressée chez elle par un mystérieux inconnu.

D'après Dieter Kosslick, le directeur de la Berlinale "Avec Paul Verhoeven comme Président du jury, nous avons là un réalisateur qui a travaillé dans une grande diversité de genres aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis. Son audace créative et sa propension à tout oser se reflètent à travers son oeuvre"

La 67e Berlinale aura lieu du 09 au 19 février 2017 et sera une nouvelle fois à suivre en direct sur FilmDeCulte. Le reste du jury sera dévoilé ultérieurement.

Source : Berlinale

