TEMPETE DE SABLE: premières images d'un gros buzz venu d'Israël

Les festivités battent leur plein dans un petit village bédouin en Israël, à la frontière de la Jordanie : Suleiman, déjà marié à Jalila, épouse sa deuxième femme. Alors que Jalila tente de ravaler l’humiliation, elle découvre que leur fille aînée, Layla, a une relation avec un jeune homme de l’université où elle étudie. Un amour interdit qui pourrait jeter l’opprobre sur toute la famille et contre lequel elle va se battre. Mais Layla est prête à bouleverser les traditions ancestrales qui régissent le village, et à mettre à l'épreuve les convictions de chacun...

Voici le pitch de Tempête de sable, premier long métrage de l'Israélienne Elite Zexer. Vainqueur de la compétition internationale à Sundance puis couvert de prix lors de l'équivalent israélien des César, Tempête de sable a été choisi pour représenter Israël dans la course à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Il sort le 25 janvier 2017 en France. Découvrez des premières images dans notre galerie.

Source : Pyramide

