BERLINALE 2017: le film d'ouverture dévoilé

Le film d'ouverture de la prochaine Berlinale vient d'être dévoilé. Il s'agit de Django, premier long métrage du Français Étienne Comar. Producteur depuis la fin des années 90, Étienne Comar s'est également distingué comme scénariste, participant aux scripts de Mon roi de Maïwenn ou Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois.

Django est un biopic consacré au guitariste de jazz Django Reinhardt, et s'attache plus particulièrement à la période de la Seconde Guerre Mondiale durant laquelle sa famille a été tourmentée par les Nazis. C'est Reda Kateb qui joue le rôle principal, avec notamment Cécile de France comme partenaire. Ce film sortira le 26 avril en France.

Django figurera en compétition de la Berlinale, dont une première partie a été dévoilée le mois dernier. La Berlinale aura lieu du 9 au 19 février et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte. Le reste de la sélection sera communiqué ultérieurement.

