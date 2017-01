OSCARS 2017: les nominations de la guild des scénaristes

Les nominations de la Writers Guild célébrant les scénaristes de l'année ont été dévoilées. L'an passé, les deux lauréats en scénario original et scénario adapté (Spotlight et The Big Short) ont ensuite été sacrés aux Oscars. Comme chaque année, les nominations de cette guild sont à prendre avec des pincettes car de nombreux scripts sont signés par des scénaristes qui n'appartiennent pas à ce groupe et sont inéligibles.

Les prix seront décernés le 19 février. Découvrez les nommés ci-dessous.

Scénario original

Comancheria

La La Land

Loving

Manchester By The Sea

Moonlight

Scénario adapté

Premier contact

Deadpool

Fences

Les Figures de l'ombre

Nocturnal Animals

Scénario documentaire

Author: The JT LeRoy Story

Command and Control

Zero Days

