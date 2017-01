BOX-OFFICE FRANCE: "Nocturnal Animals" mène, "Quelques minutes après minuit" bide aux 1eres séances Paris

Nocturnal Animals de Tom Ford, avec les stars Amy Adams et Jake Gyllenhaal, a pris sans surprise la tête du classement aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Avec 1260 entrées dans 22 salles, le film effectue un démarrage solide. Bon début pour Neruda de Pablo Larrain, qui compte 766 spectateurs dans 14 salles. Pour comparaison, Quelques minutes après minuit de Juan Antonio Bayona se prend une douche glaciale avec seulement 273 spectateurs... dans 16 salles. Bien diffusés (16 copies chacun), la comédie Faut pas lui dire avec Camille Chamoux et Jenifer et la comédie dramatique Primaire avec Sara Forestier ne démarrent pas particulièrement bien avec 614 et 502 entrées.

Parmi les mini-sorties, Le Parc de Damien Manivel (lire notre entretien) a attiré 25 spectateurs dans 2 salles. La dernière place est occupée par le film français Joue contre joue avec 5 entrées pour sa sortie dans une salle.

Source Rentrak France

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !