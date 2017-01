DÉCÈS: Om Puri (1950-2017)

L'acteur indien Om Puri est décédé. Om Puri a joué dans près de 300 films au cinéma et a débuté sa carrière dans les années 70. Star en Inde, c'est en 1982 qu'il devient mondialement connu pour son rôle dans le multi-oscarisé Gandhi de Richard Attenborough. Poursuivant sa carrière indienne, Om Puri apparaît également au cours des années 90 dans La Cité de la joie de Roland Joffé, Wolf de Mike Nichols ou L'Ombre et la proie avec Michael Douglas et Val Kilmer. Plus récemment, il retrouve Mike Nichols sur La Guerre selon Charlie Wilson et s'illustre dans Les Recettes du bonheur avec Helen Mirren. Il devrait apparaître encore dans près de 10 productions indiennes tournées avant sa disparition. Om Puri avait 66 ans.