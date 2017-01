OSCARS 2017: les nominations de la guild des décorateurs

Les nominations de la Art Directors Guild célébrant les meilleurs décors de l'année ont été dévoilées. L'an passé, Seul sur Mars, The Revenant et Mad Max: Fury Road avaient été primés dans les différentes catégories. C'est ce dernier long métrage qui a ensuite remporté l'Oscar des meilleurs décors.

Les gagnants seront annoncés le 11 février. Découvrez les nominations ci-dessous.

Film d'époque

Ave César !

Café Society

Fences

Les Figures de l'ombre

Jackie

Tu ne tueras point

Films fantastiques

Doctor Strange

Les Animaux fantastiques

Passengers

Premier contact

Rogue One: A Star Wars Story

Films contemporains

Comancheria

La La Land

Lion

Manchester By The Sea

Nocturnal Animals

