STROLLING INVADER: premières infos sur le nouveau Kiyoshi Kurosawa

La sortie de deux longs métrages réalisés par Kiyoshi Kurosawa est prévue pour 2017 en France: d'abord le film fantastique Le Secret de la chambre noire tourné en France avec Tahar Rahim (le 22 février) puis le thriller Creepy tourné en Japon. Le cinéaste japonais travaille actuellement sur un nouveau projet.

Celui-ci, intitulé Strolling Invader, est une adaptation d'une pièce de théâtre signée Tomohiro Maekawa. L'histoire: Narumi est en mauvais termes avec son époux Shinji. Un jour, Shinji disparaît. Lorsqu'il revient quelques jours plus tard, il semble être une toute autre personne. Pendant ce temps, une famille est brutalement assassinée et des événements étranges se succèdent...

Ce film teinté de fantastique devrait sortir au Japon le 16 septembre 2017. Avant cela, Kiyoshi Kurosawa sera célébré lors du prochain Festival de Gérardmer dont il sera l'un des invités d'honneur à la fin du mois. La sélection de Gérardmer sera bientôt dévoilée - en attendant, retrouvez nos pronostics.

Source

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !