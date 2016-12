Festival de Gérardmer 2017: nos pronostics

La prochaine édition du Festival du Film Fantastique de Gérardmer approche ! Quels films seront à l’honneur cette année ? Comme à chaque édition, on n’en sait strictement rien. Mais on va tout de même remuer et scruter notre boule de cristal pour deviner quelques titres...

Evolution, The Witch, Bone Tomahawk, We Are Still Here, February, The Devil's Candy ou encore What We Become: tous sélectionnés à Gérardmer l’an passé, sont d’abord apparus dans notre boule de cristal lors de nos derniers pronostics. Quid de l’édition 2017 ?

Parmi les très solides buzz de l’année horrifique, nous parions sur Under the Shadow du Britannique d’origine iranienne Babak Anvari, qui place son effroi lors de la guerre entre Irak et Iran dans les années 80. Nous mettons également une pièce sur le conte fantastique The Lure de la Polonaise Agnieszka Smoczynska et ses très surprenantes sirènes chantantes. Difficile d’échapper à l’un des chouchous de l’année, le Français sanglant Grave de Julia Ducournau, qui n’a pas manqué un festival de genre en France depuis la rentrée – mais on l’a peut-être justement déjà assez vu. D’autres films sur lesquels on compte avec une confiance relative : l’étrange récit d’apprentissage Girl Asleep de l’Australienne Rosemary Myers, le film de vampires Transfiguration de l’Américain de Michael O’Shea ou encore le thriller Detour du Britannique Christopher Smith.

De The Witch à Mister Babadook, Sundance a fourni via sa section Midnight quelques unes des révélations du genre ces dernières années. Lesquelles atterriront à Gérardmer ? On vous a déjà parlé de Under the Shadow et de The Lure. Parmi les buzz de Sundance, nous ajoutons le mystérieux américain The Eyes of My Mother de Nicolas Pesce, tourné en noir et blanc, le visiblement zinzin (et beaucoup plus coloré) Antibirth de Danny Perez avec Natasha Lyonne et Chloë Sevigny, l’encore plus fou Swiss Army Man du duo The Daniels, avec Daniel Radcliffe en étonnant cadavre, le mix de Grande Dame Guignol et de Southern Gothic Trash Fire de Richard Bates Jr (Excision) ou l’action horrifique de Carnage Park par Mickey Keating. Autre source à surveiller : le Festival de Toronto et sa section Midnight Madness (vous noterez que même les meilleurs films d’horreur sont généralement confinés dans leur section à eux – surtout, ne mélangeons pas tout). On compte par exemple sur le thriller The Autopsy of Jane Doe par une connaissance du Festival de Gérardmer, le Norvégien Andre Ovredal (Trollhunters), le thriller The Belko Experiment de l’Australien Greg McLean (Wolf Creek) scénarisé par James Gunn, le suspens Buster's Mal Heart de la révélation américaine Sarah Adina Smith (The Midnight Swim) avec Rami Malek (Mr Robot) ou encore la science-fiction de Colossal par un autre réalisateur déjà passé par Gérardmer, l’Espagnol Nacho Vigalondo.

Restons en Europe : le film de super-héros italien On l'appelle Jeeg Robot circule avec succès en festivals depuis quelques mois, notamment en France, et aurait probablement sa place à Gérardmer. On pense également au thriller horrifique irlandais I Am Not a Serial Killer par Billy O'Brien, lauréat à Gérardmer il y a quelques années avec Isolation. Plus potache, l'Autrichien Attack of the Lederhosenzombies de Dominik Hartl remplirait le quota annuel de film à bestioles improbables. Côté Scandinavie, toujours représentée à Gérardmer, on parie sur le Danois Shelley de Ali Abbasi, qui appartient au genre bien-aimé du film de grossesse compliquée. Plus à l'est, on garde un oeil sur la fable fantastique russe Zoologie de Ivan I. Tverdovskiy qui sortira le 1er mars en France. De France, on attend par exemple Dans la forêt, un suspens signé Gilles Marchand ou, pari plus risqué, Le Secret de la chambre noire de Kiyoshi Kurosawa, film fantastique qui sortira le 22 février chez nous. L'Asie a été moins présente à Gérardmer ces récentes éditions, difficile donc de faire vraiment des paris. Mais la présence du film d'animation Seoul Station, prequel du succès coréen de l'été dernier, Dernier train pour Busan de Yeun Sang-Ho, semble crédible. Plus audacieux : le fascinant film post-apocalyptique Sayonara de Koji Fukada figurait déjà dans nos pronostics de l'an passé, mais c'est bien ce printemps 2017 qu'il sortira en France. Passera t-il par Gérardmer ou doit-il craindre l'accueil d'une partie du public parfois brutale envers les films plus exigeants ?

En parlant de cinéma exigeant, on aimerait que l'un des chocs du cinéma de genre de 2016 soit à l'honneur à Gérardmer : le mystérieux film fantastique La Region salvaje du Mexicain Amat Escalante. Autres ovnis : le psychédélique et très référencé The Love Witch de l'Américaine Anna Biller ou le singulier documentaire et essai geek Fear Itself du Britannique Charlie Lyne (qui compile de nombreuses séquences-clefs du cinéma d'horreur) feraient de curieuses séances. Quid des plus gros noms ? Les productions américaines de studios sont parfois très protégées avant leurs sorties, difficile d'imaginer un Split de Shyamalan à moins d'une surprise totale. Doit-on attendre les cannibales de The Bad Batch par Ana Lily Amirpour, avec Jim Carrey et Keanu Reeves ? Primé à Venise à la rentrée puis montré à Toronto, le film n'a plus circulé depuis. Peut-être plus crédible, le thriller SF The Girl with All the Gifts du Britannique Colm McCarthy met en scène Gemma Arterton et Glenn Close. Mais on fait confiance aux sélectionneurs pour nous surprendre avec d'autres films...

La sélection du Festival du Film Fantastique de Gérardmer devrait être annoncée mi-janvier. Ce festival sera à suivre comme chaque année en direct sur FilmDeCulte.

