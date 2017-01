BOX-OFFICE FRANCE: succès confirmé pour l'anime "Your Name"

Sans surprise, c'est le blockbuster de science-fiction Passengers qui a pris le meilleur démarrage parmi les sorties de la semaine. Avec 586.756 entrées dans 537 salles, le film avec Jennifer Lawrence et Chris Pratt effectue un bon score à défaut d'être un immense carton. Sortie plus modeste, l'anime Your Name fait mouche. Avec 77.345 spectateurs dans 100 salles, le film d'animation de Makoto Shinkai s'offre une belle moyenne par copie. Pour comparaison, Le Garçon et la bête de Mamoru Hosoda avait frôlé les 50.000 entrées en première semaine, tandis que Les Enfants Loups, Ame & Yuki du même cinéaste était resté sous les 40.000 entrées. A noter, hors top 20, le score solide de Hedi de Mohamed Ben Attia (lire notre entretien).

En deuxième semaine de vacances scolaires, les anciennes sorties ont bien résisté. Vaiana, la légende du bout du monde finira loin devant La Reine des neiges: le dernier Disney en est à 4.7 millions d'entrées en 5 semaines alors que La Reine a terminé sa carrière à 5.1 millions. Probablement miné par le mauvais bouche-à-oreille, Assassin's Creed est le seul film du top 10 à chuter vraiment (-42.8%). Il cumule 1.384.617 entrées en 2 semaines. Plus bas, très bons maintiens de Paterson (-10%, 190.262 entrées en 2 semaines) et de Manchester by the Sea (-5%, 224.121 entrées en 3 semaines). Premier contact, qui ne recule que de 25.5% malgré la perte de 42 écrans, s'approche des 700.000 entrées en un mois (689.066 entrées).

