THREE STORIES OF LOVE: gros plan sur le mélo en compétition à Kinotayo

Atsushi entretient des ponts pour vivre, et supporter le décès de sa femme trois ans auparavant. Toko vit auprès d’un mari indifférent et d’une belle-mère abusive ; une rencontre à son travail lui redonne de l’espoir. Takashi, avocat, éprouve un amour secret pour un ami d’enfance. Trois personnes, trois expériences de l’amour différentes. Avec un point commun : la perte des illusions liée aux sentiments.

Three Stories of Love est le nouveau film du réalisateur japonais Ryosuke Hashiguchi, qu'on connait en France pour ses films Grains de sable ou Hush ! sortis chez nous il y a quelques années. All Around Us avait ensuite été primé au Festival du film asiatique de Deauville. Three Stories of Love figure ce samedi en compétition du Festival Kinotayo, dédié au cinéma japonais. Toutes les infos ici.

Découvrez des premières images de ce mélodrame dans notre galerie.

