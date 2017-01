GOLDEN GLOBES 2017: le palmarès

Les Golden Globes 2017 ont été décernés ! A noter le triomphe de La La Land qui reçoit 7 prix (dont meilleure comédie), la victoire d'Isabelle Huppert sacrée meilleure actrice dans un drame pour Elle et le succès de Moonlight sur Manchester by the Sea en drame.

Découvrez le palmarès ci-dessous !

• Meilleur film dramatique

Moonlight de Barry Jenkins

• Meilleure actrice dans un drame

Isabelle Huppert dans Elle

• Meilleur acteur dans un drame

Casey Affleck dans Manchester By The Sea

• Meilleure comédie ou comédie musicale

La La Land de Damien Chazelle

• Meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale

Emma Stone dans La La Land

• Meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale

Ryan Gosling dans La La Land

• Meilleure actrice dans un second rôle

Viola Davis dans Fences

• Meilleur acteur dans un second rôle

Aaron Taylor Johnson dans Nocturnal Animals

• Meilleur réalisateur

Damien Chazelle pour La La Land

• Meilleur scénario

La La Land

• Meilleur film d'animation

Zootopie de Byron Howard, Rich Moore et Jared Bush

• Meilleur film en langue étrangère

Elle de Paul Verhoeven

• Meilleure musique

La La Land

• Meilleure chanson

La La Land – "City Of Stars"

