BOX-OFFICE US: "Les Figures de l'ombre" écrase "Underworld"

Pour sa première semaine d'exploitation hors sortie limitée, le drame Les Figures de l'ombre avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer et Janelle Monae a très bien fonctionné. Avec 21.8 millions de dollars sur près de 2500 écrans, le film frôle la première place de Rogue One: A Star Wars Story. Les Figures de l'ombre n'a coûté que 25 millions. Pour comparaison, la principale nouveauté de la semaine, Underworld: Blood Wars, ne récolte que 13.1 millions dans 3000 salles.

Parmi les anciennes sorties, ce sont les films pressentis pour les Oscars qui se distinguent. Avec 765 salles supplémentaires cette semaine, le favori La La Land en est à 51.6 millions en 5 semaines. Fences, pour lequel Viola Davis vient de remporter le Golden Globe du meilleur second rôle, en est à 40 millions en un mois, et Manchester by the Sea, pour lequel Casey Affleck a remporté le prix du meilleur acteur, a atteint les 33.8 millions en deux mois. Toujours en sortie relativement modeste (600 écrans en tout), Lion avec Dev Patel, Rooney Mara et Nicole Kidman fait son chemin avec bientôt 10 millions au compteur. Tous ces films vont continuer d'engranger jusqu'aux nominations et pour certains jusqu'aux Oscars fin février.

