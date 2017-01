INDIA EXPRESS: gros plan sur la prog d'un cycle exceptionnel au Forum des Images

Du 18 janvier au 26 février aura lieu au Forum des Images, à Paris, le programme India Express. Celui-ci proposera en une soixantaine de films un voyage cinématographique entre Mumbai, Kolkata, Delhi et Chennai.

Avant-premières, classiques et raretés seront au riche programme de ce cycle qui sera également l'occasion de nombreuses rencontres: les réalisateurs Anurag Kashyap (Gangs of Wasseypur, Ugly ou son dernier film Psycho Raman), Ashutosh Gowariker (Lagaan, Swades), l'actrice et réalisatrice Nandita Das (Fire, Firaaq) ou encore le scénariste et spécialiste de l'Inde Jean-Claude Carrière.

India Express s'ouvrira le 18 février par la projection du classique musical de L'Assoiffé de Guru Dutt. Toutes les infos sur ce cycle en cliquant ici !

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques, concours et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !