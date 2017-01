FESTIVAL DE GERARDMER 2017: un premier pass festival à gagner !

*CE CONCOURS EST DÉSORMAIS CLOS ET LE GAGNANT A ÉTÉ CONTACTÉ. UN NOUVEAU CONCOURS SERA EN LIGNE JEUDI MATIN !*

La 24e édition du Festival du Film Fantastique de Gérardmer, grand rendez-vous annuel du cinéma de genre, se déroulera du 25 au 29 janvier !

La sélection sera dévoilée ce vendredi 13 janvier. Avant cela, jetez un œil à nos pronostics !

FilmDeCulte vous propose aujourd'hui de gagner un pass festival. Celui-ci est valable pour toute séance pendant toute la durée du Festival.

Pour remporter ce pass, il suffit de répondre à cette question : quel film a remporté en 2016 le Grand Prix du festival ?



a) The Witch

b) Evolution

c) Bone Tomahawk

d) It Follows

Pour jouer, envoyez votre réponse en cliquant sur la signature en bas à droite de l'article. Un gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et remportera un pass festival + le droit de faire des batailles de boules de neige dans les Vosges.

Plusieurs autres pass seront prochainement à gagner sur FilmDeCulte !

Pour augmenter vos chances et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens consacrés au Festival de Gérardmer, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !