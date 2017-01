SONG TO SONG: première image du nouveau Terrence Malick avec Fassbender et Ryan Gosling

Song to Song est le titre définitif du nouveau long métrage réalisé par Terrence Malick, autrefois connu sous le titre Weightless. Il s'agit du nouveau film du cinéaste après Knight of Cups, présenté en compétition à la Berlinale en 2015, et son documentaire Voyage of Time, encore inédit chez nous.

Song to Song traite de triangles amoureux sur fond d'obsession sexuelle, de trahison et de rock'n'roll. Côté musique, Patti Smith, Lykke Li, les Black Lips, Iggy Pop, Florence and the Machine ou les Red Hot Chili Peppers devraient faire des apparitions dans ce film tourné en partie lors du festival musical d'Austin City Limits. Au casting, sont annoncés Ryan Gosling, Christian Bale, Cate Blanchett, Rooney Mara, Natalie Portman, Michael Fassbender, Val Kilmer, Benicio Del Toro, Angela Bettis ou encore Holly Hunter.

Le film sera t-il dévoilé lors de la prochaine Berlinale ? En attendant, découvrez une première image dans notre galerie.

