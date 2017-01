FESTIVAL DE ROTTERDAM 2017: la compétition dévoilée

La compétition du prochain Festival de Rotterdam vient d'être dévoilée. Celle-ci est dédiée aux découvertes et jeunes cinéastes. Parmi les réalisateurs déjà un peu identifiés avec leurs précédents films et qui figurent en compétition au festival, citons l'Israélienne Hagar Ben Asher (révélée avec La Femme qui aimait les hommes), le Bulgare Konstantin Bojanov (Avé) ou encore l'Espagnol Pedro Aguilera (La Influencia).

Le Festival de Rotterdam aura lieu du 25 janvier au 5 février. A noter que 5 films de la sélection officielle du Festival de Rotterdam seront repris du 27 au 29 janvier à Paris, au cinéma Grand Action. Nous reviendrons en détails prochainement sur les films de cette compétition. Découvrez les longs métrages retenus ci-dessous.

Arábia, Affonso Uchoa, João Dumans (Brésil)

The Burglar, Hagar Ben Asher (Israël)

Colombus, kogonada (Etats-Unis)

Demonios tus ojos, Pedro Aguilera (Espagne)

Light Thereafter, Bulgaria, Konstantin Bojanov (Espagne)

Quality Time, Netherlands, Daan Bakker (Norvège)

Rey, Niles Atalla (Chili)

Sexy Durga, Sanal Kumar Sasidharan (Inde)

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques, concours et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !