HIME-ANOLE: gros plan sur le thriller en compétition au Festival Kinotayo

Employé à mi-temps dans une société de nettoyage, Okada mène une vie plutôt morne. Jusqu’au jour où son collègue, M. Ando, lui demande de l’aide pour séduire Yuka, une jeune serveuse. Au café où celle-ci travaille, Okada croise un ex-camarade d’école, Morita. La bluette qui s’amorçait vire alors au thriller noir, très noir.

Hime-Anole est le nouveau film du réalisateur japonais Keisuke Yoshida. Il figure en compétition du Festival Kinotayo, dédié au cinéma japonais, et qui débute ce vendredi 6 janvier à Paris. Toutes les infos ici.

Hime-Anole est un thriller adapté du manga signé Minoru Furuya. Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

