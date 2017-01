PIRATAGE: les films les plus piratés de l'année 2016 sont...

Deadpool de Tim Miller a été le film le plus piraté de l'année. Il succède à Interstellar, le "gagnant" de l'année passé, Le Loup de Wall Street en 2014, Le Hobbit: un voyage inattendu en 2013, Projet X en 2012 et Fast & Furious 5 en 2011. Deadpool a été l'un des énormes succès de l'année au cinéma. Le film a récolté près de 800 millions de dollars sur la planète et a réuni près de 4 millions de spectateurs en France.

Batman v Superman occupe la seconde position tandis que la troisième place est occupée par Captain America: Civil War. Deux films aux résultats décevants se sont glissés dans le top 10: Warcraft et Independence Day: Resurgence. Découvrez ce top 10 ci-dessous.

1. Deadpool

2. Batman v Superman: Dawn of Justice

3. Captain America: Civil War

4. Star Wars: le réveil de la force

5. X-Men: Apocalypse

6. Warcraft

7. Independence Day: Resurgence

8. Suicide Squad

9. Le Monde de Dory

10. The Revenant

Source

