THE ACTOR: gros plan sur la comédie en compétion à Kinotayo

Takuji Kameoka est acteur. A 37 ans, il semble voué éternellement aux seconds rôles. Hors des plateaux, son activité principale consiste à boire. Occupation qui le conduit un soir au Murota, bar où il rencontre la belle Azumi, tenancière des lieux. Kameoka va alors devenir peu à peu l’acteur de sa propre vie...

Troisième long métrage de la Japonaise Satoko Yokohama, The Actor figure en compétition du Festival Kinotayo, dédié au cinéma japonais, et qui débute ce vendredi 6 janvier à Paris. Toutes les infos ici.

The Actor est une comédie dramatique qui met en scène Ken Yasuda, vu récemment chez Sono Sion. Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

