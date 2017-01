SHIPBREAKER: un film de SF post-apocalyptique pour le Suisse Tim Fehlbaum

Cela fait 200 ans que la Terre est devenue inhabitable suite à la fonte des glaces et la submersion des continents. Des humains ont trouvé refuge sur d'autres planètes. Une équipe a pour mission de retourner sur Terre pour voir si la vie est à nouveau possible...

Voici le pitch du film de science-fiction post-apocalyptique Shipbreaker, une production allemande dirigée par le Suisse Tim Fehlbaum. Fehlbaum avait été révélé par Hell, qui figurait il y a quelques années en compétition du Festival de Gérardmer. Patience, Shipbreaker ne devrait être visible qu'en 2018...

